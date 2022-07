Die Übergabe der Königskette stellte beim Schützenverein Brochtrup-Westrup am Freitagabend mehr als nur das Ernennen einer neuen Majestät dar. Einen Generationenwechsel drückt das geflügelte Wort aus, das das Fest bestimmte: „Jägerkönig!“ Nach vier Jahren Regentschaft übergab Robert Altenbockum das Zepter nun an Christoph Bergmann, einen 27-jährigen Jäger. Dass die Schützen eine starke Nachwuchstruppe haben, macht bereits die Mitgliederzahl von 30 Jägern deutlich, doch Bergmanns zielsicherer Schuss versetzte die Wache in Ekstase: „Der Zug hat keine Bremsen!“

Los ging es mit dem gemeinsamen Antreten am Freitagabend, nach dem bereits das allgemeine Interesse am Fest sichtbar wurde. Dicht gedrängt erwarteten Schützenbrüder, Gäste und Mitglieder der Nachbarvereine den großen Moment. „Natürlich haben wir alle gewartet“, fasste der erste Vorsitzende Thomas Hohenlöchter zusammen, was am Freitag offenbar wurde. So wurde gefachsimpelt und geschätzt, bis nur noch vier Anwärter im Rennen waren: Christoph Bergmann, Alexander Kreuter, Marcus Cordell und Thorsten Mölleken. Dann ging es ganz schnell, wie schon Rufe aus dem Publikum klar machten: „Da fliegen keine Späne. Da fliegen Brocken!“ Um 21 Uhr versetzte Bergmann dem Federvieh mit dem 201. Schuss den Gnadenstoß und fand sich innerhalb von Sekunden auf den Schultern seiner Jägerbrüder wieder. Umringt von Gratulanten wurde der 2011 beigetretene Jungschütze gefeiert, darunter auch von Altmajestät Robert Altenbockum: „Du hast super getroffen.“

„ Man hat gemerkt, dass die Leute nach Corona wieder feiern wollten. “ Thomas Hohenlöchter

Für den abtretenden König war das Fest auch eine Gelegenheit auf die ungewöhnlich lange Regentschaft zurückzublicken: „Es war eine besondere Zeit.“ Corona zum Trotz galt für ihn und seinen Hofstaat: „Wir haben es genossen.“ Bis 22 Uhr folgte dann das große Warten. Wer wird mitregieren? Wer bildet den Hofstaat? Begleitet vom Spielmannszug Lüdinghausen traten die Schützen vor dem gespannten Publikum an. Zu seiner Königin wählte Bergmann Pia Lütke Brochtrup. Vervollständigt wird die Regentschaft von den Ehrendamen Ines Hövekamp und Karoline Habernoll sowie den Ehrenmännern Marcel Silkenbömer und Alexander Kreuter.

Kaum waren die Insignien der Macht übergeben, setzte auch schon die Musik zum Dämmerschoppen ein und die Jägerwache machte noch einmal deutlich, dass auch das zünftige Feiern zu ihren Stärken gehört. Eine Party, die mit dem Königsball am Samstagabend fortgesetzt wurde. Gemütliches Ende des Festes war der traditionelle Frühschoppen nach der heiligen Messe am Sonntagvormittag.

Dass Brochtrup-Westrup dieses Fest nicht so schnell vergessen wird, machte bereits die Stimmung im und vor dem Festzelt deutlich und auch Thomas Hohenlöchter zog ein positives Fazit: „Wir können mit der Resonanz und dem Ablauf sehr zufrieden sein. Man hat gemerkt, dass die Leute nach Corona wieder feiern wollten.“