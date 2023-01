Dickes Plus bei Zinserträgen

Der Haushalt 2023 der Stadt Lüdinghausen ist zunächst noch gekennzeichnet durch ein Minus von rund sechs Millionen Euro. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend wurde deutlich, dass dieses Finanz-Loch bis zur Verabschiedung des Etats in der Ratssitzung am 23. Februar (Donnerstag) noch deutlich geflickt werden soll. So formulierte Bernhard Möllmann für die CDU das Ziel, „das Minus deutlich zu reduzieren“. Und Daniela Draken (FDP) sprach von „prozentualen Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen“. Überrascht zeigte sich das SPD-Fraktionssprecher Niko Gernitz, dass schon jetzt „pauschale Kürzungsforderungen gemacht werden“. Die Stadt müsse „attraktiv und handlungsfähig“ bleiben.

