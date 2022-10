Die Blaue Stunde im Blick

Marcus Danz fotografiert am liebsten Landschaften und Burgen

Seppenrade

Die Fotografie hat es Marcus Danz angetan, denn wie er selber sagt, hat er in ihr „einen Bereich gefunden, wo er seine kreative Ader ausleben kann“. Angefangen hat alles mit seiner ersten Spiegelreflexkamera, die er sich 2006 zur Geburt der Tochter angeschafft hat, um ihr Aufwachsen zu dokumentieren. Heute verharrt er am liebsten zur „Blauen Stunde“ in der Landschaft um beleuchtete Gebäude oder die Natur zu fotografieren.