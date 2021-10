Die Menschen im Herzen berührt

Das Wetter färbte nicht nur die Blätter an den imposanten Bäumen vor der Burg Vischering in herbstlich strahlende Farben. Auch Hunderte Christinnen und Christen sorgten dort für eine farbenfrohe Kulisse. Sie ließen es sich nicht nehmen, bei strahlendem Sonnenschein Abschied von der evangelischen Pfarrerin Silke Niemeyer zu nehmen. Und kein Ort hätte wohl passender sein können, als die Wiese vor der St. Georg-Kapelle. Denn dort hat Silke Niemeyer in den vergangenen 18 Monaten fast jeden Sonntag gewirkt. Dort fanden – bedingt durch die Corona-Pandemie – stets um halb zwölf ökumenische Gottesdienste statt, mit einer immer größer werdenden Gemeinde.

Da war es kein Wunder, dass sich die Pastorin genau diese Umgebung für ihren Abschied ausgesucht hatte. So war sie es auch, die auch an ihrem letzten offiziellen Sonntag in Lüdinghausen mit ihrer wie immer inhaltsstarken und rhetorisch feinen Predigt über die zwei Seiten eines Herzens noch einmal die vielen Christinnen und Christen an deren Herzen rührte.

Seelsorgeteam dankt für gute Zusammenarbeit

In seiner Begrüßung hatte zuvor Superintendent Holger Erdmann einerseits betont, dass es der Himmel angesichts des tollen Herbstwetters „gut mit uns meint“. Andererseits schwinge natürlich auch nach einer sechsjährigen Amtszeit in Lüdinghausen, in der Silke Niemeyer viel bewegt habe, ein wenig Wehmut mit.

Dass nicht nur ihr die Ökumene in Lüdinghausen sehr am Herzen liegt, wurde dadurch deutlich, dass der katholische Pfarrer Benedikt Elshoff den Gottesdienst mitfeierte und ihr Segenswünsche mit auf den Weg gab. Es war sogar das gesamte Seelsorgeteam der Pfarrgemeinde St. Felizitas vor Ort präsent und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Superintendent Holger Erdmann entpflichtete Pfarrerin Silke Niemeyer von ihren Aufgaben in Lüdinghausen. Foto: Markus Kleymann

Den offiziellen Akt der Entpflichtung nahm Holger Erdmann vor – verbunden mit den besten Wünschen auf eine gute Zukunft. So wird Silke Niemeyer jetzt in Bielefeld als theologische Referentin der Präses Annette Kurschus tätig sein.

Und doch waren am Sonntagvormittag nicht nur sonnige, sondern auch nachdenkliche Gesichter zu sehen – denn schließlich hatte Silke Niemeyer in Corona-Zeiten mit ihrer Initiative für ökumenische Open-Air-Gottesdienste viele Protestanten und gleichsam Katholiken bewegt, ihrem Glauben wieder stärker nachzuspüren und gemeinsam Gottesdienste zu feiern.

Ökumenische Feiern fortsetzen

Auch wenn die ökumenischen Feiern – jetzt ohne Silke Niemeyer – fortgesetzt werden sollen, wird die scheidende evangelische Pfarrerin, so war der allgemeine Tenor, gerade hier fehlen. „Man hat gesehen und gespürt, wie es sein könnte“, so das Statement eines regelmäßigen Besuchers – gleichsam als Mahnung und Hoffnung.