Die Mietgärten sind stark nachgefragt

Maria und Jan-Bernd Edelbusch präsentieren die Auszeichnung des „Fördervereins für die Landwirtschaft im Kreis Coesfeld“. Seit einem Jahr bieten sie regionale Produkte in ihrem kleinen Hofladen an.

Angefangen hat Jan-Bernd Edelbusch mit seinen Mietgärten vor gerade einmal zwei Jahren. „Zu Beginn waren es 16, Stand heute schon 38“, erzählt der Landwirt. 45 Qua­dratmeter groß ist jede Parzelle auf dem Hof in Aldenhövel, die er an „Städter“ vermietet. Zwei Drittel dieser Fläche erhalten die Mieter bereits bepflanzt mit 20 verschiedenen Gemüsesorten. Die übrige Fläche können die Mieter nach eigenen Ideen nutzen. „Unsere Mieter sind Rentner, Familien und Singles. Die kommen nicht nur aus Lüdinghausen“, sagt Edelbusch.

Auszeichnung für Geschäftsmodell

Für dieses „Geschäftsmodell“ ist Edelbusch jetzt ausgezeichnet worden. Vom Förderverein für die Landwirtschaft für den Kreis Coesfeld erhielten er und sein Sohn Hendrik nicht nur eine Urkunde, sondern auch gleich einen Scheck, der ihnen Unterstützung für berufliche Weiterbildung bietet. Doch nicht nur mit der Idee der Mietgärten hat sich der Landwirt ein weiteres Standbein geschaffen. Auch auf einem weiteren Feld ist er tätig geworden – ebenfalls in der Urkunde erwähnt. Kurz vor Ostern 2019 – der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt sein können – hat er freilaufende Hühner angeschafft, die einen Bauwagen ihr Zuhause nennen. Inzwischen picken 550 Federviecher auf dem Hof und legen reichlich Eier, die direkt vermarktet werden.

Auch diesen Geschäftszweig hat Edelbusch gemeinsam mit seiner Frau Maria inzwischen um weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse ausgedehnt. In einer eigens errichteten Holzhütte werden Kartoffeln, Obst und Gemüse sowie saisonale Produkte angeboten. Zugekauft werden Milchprodukte sowie Fleisch und Wurstwaren von der Schlachterei Schürmann vom Hof gegenüber.

Neue wirtschaftliche Standbeine schaffen

Künftig soll das Sortiment kontinuierlich erweitert werden, erklärt der 56-Jährige. Die Direktvermarktung sowie die Mietgärten und auch die mobile Hühnerhaltung sollen sich auf Zeit betrachtet als zusätzliches wirtschaftliches Standbein etablieren. Schwerpunkt des konventionellen Betriebes sind derzeit die Schweinehaltung und Ackerbau.

Edelbusch feilt deshalb derzeit schon an weiteren Plänen. So will er auf dem aus dem Jahr 1664 stammenden Hof einen Hofmarkt etablieren. Start ist der 20. November (Samstag) von 10 bis 15 Uhr mit sechs bis acht Ständen weiterer Anbieter. „Künftig soll er an jedem dritten Samstag im Monat stattfinden“, sagt Jan-Bernd Edelbusch, der zudem auf einen „Schlachttag für Suppenhühner“ am 4. Oktober hinweist.