Die tolle Knolle in ihrer ganzen Vielfalt

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr feiert Lüdinghausen jetzt wieder seine kulinarische Kartoffelwoche. Die Gaststätten bieten ab Sonntag (31. Oktober) verschiedenste Gerichte mit der tollen Knolle an. Am 7. November findet dann das Kartoffelfest statt.

Um die tolle Knolle dreht sich wieder alles bei der kulinarischen Kartoffelwoche, die am Sonntag (31. Oktober) in den beteiligten Gaststätten startet und am 7. November (Sonntag) mit dem Herbstmarkt in der Innenstadt ihren krönenden Abschluss feiert. Nachdem das Event im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, freuen sich die Beteiligten ganz besonders auf die 16. Auflage.

Pillekauken und Reibeplätzchen

Gemeinsam mit den Gastronomen lädt Lüdinghausen Marketing zum Kartoffelfest – zunächst in die Restaurants. „Mit saisonalen Gerichten stimmen die Wirte ein“, weckt Stefan Wiemann, Geschäftsführer von LH-Marketing, Vorfreude auf abwechslungsreichen Gaumenschmaus. Pillekauken steht in der Gaststätte Schwenken auf dem Speiseplan, im Café Indigo gibt es Kartoffelauflauf, Folienkartoffeln serviert der Gasthof zur Mühle, „Himmel und Erde“ umschreibt das Hotel zur Post sein Gericht mit gebratener Blutwurst, Schweinefilet mit Macaire-Kartoffeln zaubert das Küchenteam des Landgasthofs „Zum Steverstrand“, getrüffeltes Kartoffelrisotto können sich die Lüdinghauser im Flussaufwärts schmecken lassen, während im Restaurant „Zu den drei Linden“ dreierlei Reibeplätzchen auf der Speisekarte stehen und im Restaurant „Heimelich“ Kartoffelgulasch, auch in vegetarischer Variante, auf den Teller kommt. „Alleine als Beilagengericht gibt es über 100 Möglichkeiten“, stellt Heiner Schwenken von der gleichnamigen Gaststätte die Vielfalt der tollen Knolle heraus. Daniela Stollmeier vom Flussaufwärts unterstreicht: „Die Kartoffel ist immer heiß begehrt.“

3G-Regel gilt in der Stadt

Beim großen Kartoffelfest in der Innenstadt darf natürlich auch nach Herzenslust geschlemmt werden. Verkaufsstände erwarten die Besucher, außerdem Oldtimer-Traktoren, ein Kinderkarussell – und passend zur Jahreszeit sind überall Strohballen aufgestellt. Von 11 bis 18 Uhr dauert die Veranstaltung, ab 13 Uhr laden zusätzlich viele Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln ein.

Auf dem Stadtfest gilt die 3G-Regel. Nachweise sollen stichprobenartig kontrolliert werden, kündigt LH-Marketing an.