Diebstahlschutz für Leezen

Ein Code am Rad schreckt Diebe ab und erleichtert die Aufklärung im Ernstfall. Für Interessierte bietet der ADFC Lüdinghausen nun wieder eine Rahmencodierung an. Die Fachleute des Fahrradclubs stehen am Samstag (5. November) ab 10 Uhr in der Fahrradstation an der Burg Lüdinghausen (Amthaus 10) bereit. Diese Aktion wurde bisher immer auf der Leezenbörse durchgeführt, wegen der großen Nachfrage gibt es aber in diesem Jahr Zusatztermine. Bei der Codierung wird in den Fahrradrahmen eine Ziffern- und Zahlenkombination eingraviert, die in verschlüsselter Form die Stadt, Straße, Hausnummer und die Initialen des Fahrradbesitzers enthält.

Besitz muss bei der Codierung zweifelsfrei nachgewiesen werden

Neben neben dem Zweirad werden weitere Unterlagen benötigt. So müssen zunächst ein Personalausweis oder ein Lichtbildausweis des Besitzers vorliegen. Ebenso bedarf es eines Kaufbelegs oder einer Rechnung. Falls beides nicht vorhanden ist, muss der Besitzer mit dem Codierauftrag auch eine Eigentumserklärung unterschreiben. Außerdem muss die Rahmennummer vorliegen, die aber zumeist bereits auf dem Rad eingeprägt ist. Kinder und Jugendliche benötigen für die Codierung zudem eine Einverständniserklärung der Eltern. Eine ADFC- Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Die Gebühr für die Rahmencodierung beträgt 15 Euro oder zehn Euro für ADFC-Mitglieder. Zusätzlich fallen fünf Euro Gebühr an, wenn auch ein Pedelec-Akku codiert werden soll. Die Einnahmen aus der Aktion kommen der Verkehrssicherheitsarbeit des ADFC Lüdinghausen zugute. Weitere Informationen sind im Internet unter www.adfc-luedinghausen.de zu finden.