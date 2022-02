Digitale Sportboxen unterstützen Fitness

Bereits zur Auftaktveranstaltung in Sachen LEADER-Projekte waren viele interessierte Bürgerinnen und Bürger erschienen.

Konkrete Projektideen vor Ort zu entwickeln, um einen zukunftssicheren und starken ländlichen Raum zu schaffen: Darum geht es beim LEADER-Förderprogramm der Europäischen Union. Die Kommunen Ascheberg, Lüdinghausen, Nordkirchen und Senden bewerben sich gemeinsam als Region „Kleeblatt“ um die Fördermittel. Die Städte und Gemeinden erarbeiten ein eigenes Konzept für die kommenden Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

In Workshops haben die Verantwortlichen der Kommunen gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern Ideen entwickelt, was mit Hilfe des Förderprogramms vor Ort auf die Beine gestellt werden könnte. „In unseren Treffen mit der Bürgerschaft ging es vor allem darum, die Besonderheiten der Region herauszuarbeiten und sich dazu passende erste Maßnahmen zu überlegen“, wird Dr. Frank Bröckling, dessen Büro den Prozess begleitet, in dem Pressetext zitiert.

Förderantrag bis Anfang März stellen

Dazu gehört unter dem übergeordneten Ziel „Miteinander gestalten – Generationen verbinden und Inklusion leben“ zum Beispiel die Installation von digitalen Sportboxen. Die Box ist eine Art Fitnessstudio im Kleinformat. Die Sportbegeisterten können sich aus einer Vielzahl von kleinen Trainingsgeräten bedienen und werden über eine App angeleitet. Weitere Ideen sind das Lastenrad zum Ausleihen oder ein Rikscha-Verleih-Service für mobilitätseingeschränkte Menschen im Bereich „Nachhaltigkeit gestalten – Wirtschaft und Versorgung sichern“. Zum übergeordneten Ziel „Lebensraum gestalten – Dörfer mit Baukultur in einer attraktiven Kulturlandschaft“ passt die Projektidee, Schlösser, Parks, Burgen und Höfe mit Hilfe von Augmented Reality digital erlebbar zu machen.

Bis Anfang März müssen die Kommunen den Förderantrag stellen und hoffen darauf, die ersten Projektideen Anfang 2023 umsetzen zu können. Am 21. Februar (Montag) ab 19 Uhr wird die Strategie allen Interessierten digital präsentiert. Den Zugangslink zur Veranstaltung finden Interessierte auf der städtischen Internetseite, heißt es abschließend.