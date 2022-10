Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall in der Samstagnacht wurden in Lüdinghausen drei Personen verletzt. Bei einem Abbiegevorgang im Bereich der Kreuzung Wolfsbeger/Tüllinghofer Straße stießen zwei Pkw zusammen.

Drei Verletzte verursachte ein Unfall in Lüdinghausen in der Samstagnacht.

Drei Verletzte forderte ein Unfall am Samstag (29. Oktober) um 2.30 Uhr im Kreuzungsbereich Wolfsberger/Tüllinghofer Straße. Dort befuhr ein 27-jähriger Lüdinghauser mit seinem Mercedes die Wolfsberger Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, links auf die Tüllinghofer Straße abzubiegen. Ein 20-jähriger Lüdinghauser befuhr mit seinem Dacia die Bahnhofstraße und wollte geradeaus weiter in Richtung Wolfsberger Straße fahren, teilt die Polizei mit.

Beim Abbiegen im Kreuzungsbereich kollidierten die Autos. Die Autofahrer und ein 20-Jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Ermittlungen war der 20-jährige Dacia-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und BTM (THC und Amphetamine). Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Durch den Zusammenprall wurde zudem eine Straßenlaterne beschädigt. Die Kreuzung war bis 6.30 Uhr gesperrt.