Drei Verletzte bei Unfall auf der B 58

Drei Menschen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Seppenrade verletzt. Dabei stießen im Kreuzungsbereich zwei Autos zusammen.

Gegen 15.15 Uhr sind am Dienstag (10. Mai) zwei Autos an der B 58 zusammengestoßen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Herne befuhr die K 8 aus Richtung Olfen kommend in Fahrtrichtung Dülmen. Er beabsichtige, die Bundesstraße zu überqueren, teilt die Polizei mit. Aufgrund eines Stopp-Schildes hielt der Mann. Als er anfuhr kam es zur Kollision mit dem Auto einer 74-jährigen Dortmunderin, die in Richtung Haltern unterwegs war. Mit in ihrem Fahrzeug saß ein 83-jähriger Mann aus Dortmund. Die Frau und ihr Beifahrer erlitten schwere, der 39-Jährige aus Herne leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen alle in Krankenhäuser. Die Feuerwehr Lüdinghausen war ebenfalls im Einsatz und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt, heißt es abschließend.