Drogist wegen Doppelkorn verwarnt

Mit einem Werbezettel warb ein Drogist aus Selm im Altkreis Lüdinghausen zum Winterbeginn des Jahres 1934 für seine Weine, Weinbrand, Rum und Süßigkeiten. Dass er auch „Kornbrand“ und „Doppelkorn“ anpries, ging den örtlichen Wirten allerdings zu weit, was Folgen für den Drogisten hatte.

Auch in Zeiten von Instagram und Co. sind sie nicht wegzudenken: die bunten Werbeprospekte der Supermärkte und Discounter, die regelmäßig – und gerade auch zu Weihnachten und Silvester – in die deutschen Haushalte flattern. Doch wie sah Werbung im Jahr 1934 aus?

Fundstück aus dem Kreisarchiv Coesfeld

Eine Akte aus dem Altkreis Lüdinghausen gibt einen interessanten Einblick: In Selm, seinerzeit Gemeinde im Kreis Lüdinghausen, hatte die Drogerie Franz Wirth im Sommer 1934 eine Konzession zum Kleinhandel „mit sämtlichen Spirituosen in versiegelten und verkapselten Flaschen nicht unter 3/8 [Liter], bei Likören mit mindestens 1/4 Liter Inhalt, mit Ausnahme von gewöhnlichem Branntwein“ erhalten. Neben Seife, Cremes und anderen Hygieneartikeln gingen auch Schnaps, Bier und Liköre über die Ladentheke. Das fand jetzt Kreisarchivarin Ursula König-Heuer des Kreises Coesfeld heraus.

Zum Winterbeginn und den bevorstehenden Festtagen warb der geschäftstüchtige Drogist für seine Weine, Weinbrand, Rum und Süßigkeiten. In die amtliche Akte gelangt ist der Werbezettel aber wahrscheinlich nur deshalb, weil der Drogist auch „Kornbrand“ und „Doppelkorn“ anpries. Beide Sorten waren laut Konzessionsurkunde jedoch nicht zum Verkauf genehmigt, sodass der Geschäftsmann eine Verwarnung bekam.

Gastwirte befürchten Einbußen

Grund für das Trinkbranntwein-Verbot war das Veto des Kreiswirteverbandes Lüdinghausen gewesen, dessen Verantwortlichen befürchteten, dass die ansässigen Gastwirte dadurch erhebliche Einkommenseinbußen zu verkraften hätten. Denn: Die Gastwirtschaften vor Ort könnten den Bedarf der Selmer Bevölkerung decken, so der Verband.

Außerdem seien sie dringend auf den Verkauf angewiesen, da sie seit dem Schließen der Zeche Hermann im Jahr 1926 und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Krise stark gelitten hätten. 1933 waren in Selm 61,97 Prozent der Bevölkerung Bezieherinnen und Bezieher von Fürsorgeunterstützung.