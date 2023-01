Durststrecke ist beendet

Die Karnevalisten der Gesellschaft „Stabil daobi“ können aufatmen. Nach der langen Corona-Pause gilt in diesem Jahr wieder „Karneval wie gewohnt“. Das betonte der Präsident Markus Wittkemper bei der Generalversammlung der Narren im „Dorfkrug“.

Über die Geschehnisse der vergangenen drei Jahre wurden die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ auf der Generalversammlung in der Gaststätte „Dorfkrug“ am Sonntag informiert. Wegen der Corona-Pandemie fand die bis dato letzte Versammlung am 5. Januar 2020 statt.