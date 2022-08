Düstere und duftende Lesereisen

Ob am Sandstrand, auf der Berghütte, im Hotelzimmer, auf dem Sonnendeck oder auf der Gartenliege – mit der Nase zwischen Buchseiten macht der Sommer noch mehr Spaß. Für die WN-Leser haben Julia Katthöfer und Lea Möller von der Stadtbücherei St. Felizitas für jede Altersgruppe zwei Sommerlesehits herausgesucht, die ihnen selbst gut gefallen.

Hatice und Mette-Maja

„Die Schule der magischen Tiere – Endlich Ferien 6: Hatice und Mette-Maja“ von Margit Auer (ab acht Jahren): Neben den inzwischen zwölf Bänden der ursprünglichen Reihe gibt es bislang sieben weitere Bücher des Ablegers „Endlich Ferien“. Möller, die in der Stadtbücherei ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert, empfiehlt das Strandabenteuer von Hatice und Mette-Maja in Dänemark. Sie ist generell ein Fan der „Schule der magischen Tiere“. „Es gibt nichts, was man damit vergleichen kann“, findet Möller. In den Büchern geht es um eine ganz normale Schulklasse, in der aber jedes Kind ein Tier bekommt, das zu ihm passt – und diese Geschöpfe sind nur für die Schulklasse lebendig. Alle anderen – Eltern, Freunde und Bekannte – sehen sie als Stofftiere. In den Büchern der „Endlich Ferien“-Reihe geht es immer um ein Kind und sein Tier. Toll daran findet Möller: „Man kann sie auch durcheinander lesen.“

Die Duftapotheke

„Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe (ab zehn Jahren): In der sechsteiligen Reihe geht es um Luzie, die mit ihrer Familie in ein renovierungsbedürftiges Haus zieht, in dem sie einen geheimen Raum entdeckt – die Duftapotheke. Sie bekommt es dann mit den Ewigen zu tun, die an das Meteorpulver wollen, weil sie es für ihren Ewigkeitsduft brauchen, der sie für immer leben lässt. „Jedes der Bücher ist bis zum Ende spannend“, erzählt Möller, gewahre aber eine Happy-End-Garantie.

Knights

„Knights – Ein gefährliches Vermächtnis“ von Lena Kiefer (ab 14 Jahren): Die 18-jährige Charlotte hat eine besondere Gabe, wegen der sie sich versteckt, und wegen der sie es mit den Knights zu tun bekommt – den Erben der Ritter der Tafelrunde, die im Geheimen die Menschheit beschützen. „Ich fand es total spannend“, schwärmt Katthöfer, Medienpädagogin in der Stadtbücherei, vom ersten Band der Fantasy-Reihe. „Weil die meisten Romane in dem Bereich nach einem bestimmten Schema aufgebaut sind und es der Autorin gelingt, mit vielen Plot-Twists unvorhersehbare Momente zu schaffen.“

Cinder & Ella

„Cinder & Ella“ von Kelly Oram (ab 14 Jahren): Die 16-jährige Ella hat einen Autounfall, durch den sie schwere Verbrennungen erleidet und bei dem ihre Mutter stirbt. Sie zieht zu ihrem Vater und seiner neuen Familie nach Los Angeles, wo sie zum ersten Mal ihren Chat-Freund trifft und erfährt, dass Cinder ein berühmter Hollywood-Schauspieler ist. „Das ist eine Art von Aschenputtel-Geschichte“, berichtet Möller. „In die Neuzeit versetzt – und mit einem Thema, das viele Jugendliche beschäftigt“, ergänzt Katthöfer. „Viele tragen ihre Narben nach innen, Ella trägt sie nach außen. Durch ihre Liebe zu Cinder lernt sie, sich selbst zu lieben.“

Dunkel

„Dunkel“ von Ragnar Jónasson (Erwachsene): Im ersten Teil der Island-Krimi-Reihe geht es um den letzten Fall von Kommissarin Hulda Hermannsdóttir. Bevor sie in Rente geht, darf sie sich einen „Cold Case“ aussuchen und ermittelt rund um den rätselhaften Tod einer jungen Frau. „Sie ist eine eher tragische Heldin und riskiert viel, um den Fall zu lösen“, verrät Katthöfer, die außerdem meint: „Das Buch fängt die isländische Stimmung sehr gut ein.“

Das Haus der Düfte

„Das Haus der Düfte“ von Pauline Lambert (Erwachsene): Anouk träumt davon, eigene Parfüms zu entwickeln. Es geht auf eine Duftreise durch Frankreich, verbunden mit verschiedenen Familienschicksalen, die doch irgendwie miteinander verwoben sind – mit dem Hauptstrang in den 50er-Jahren, aber auch Zeitsprüngen in die Vergangenheit. Katthöfer beschreibt den Roman als leichte Sommerlektüre: „Die Autorin schafft es, mit Worten die Düfte so zu beschreiben, dass man selbst ein Szenario dazu im Kopf hat.“