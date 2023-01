Eigenständigkeit wird gefördert

Mit Popcorn, Crêpes und einem persönlichen Empfang durch Schulleiter Mathias Pellmann begann am Freitag für viele potenzielle Neuschüler der Tag der offenen Tür an der Sekundarschule. „Hier sind überall freundliche Menschen“, lud Pellmann die Eltern und Kinder ein, auf die Mitmachangebote aus allen Fachbereichen warteten. Gesägt und geschnitzt wurde so etwa in den Technikräumen. Das Ergebnis: ein Schlüsselanhänger in Handarbeit. „So einen Maschinenfuhrpark hat kaum eine andere Schule im Kreis“, erklärte Lehrer Patrick Richter mit Blick auf die modernen Räume.

Leuchtende Show bei den Naturwissenschaften

„SegeLn“ lautet an der Sekundarschule das Motto in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch: „Selbst gesteuertes Lernen.“ Das Lernkonzept mit Eigenverantwortung habe sich bewährt, wie Lehrerin Alexandra Thyroff den Besuchern berichtete: „Es ist in allen drei Fächern einheitlich und sowohl für Eltern, Schüler als auch Lehrer sehr angenehm.“

Laut und explosiv präsentierten sich derweil die Naturwissenschaften. Von brennender Eisenwolle bis zum Tischfeuerwerk sorgte die Show für leuchtende Kinderaugen. Geschichte, Politik und Erdkunde sind an der Sekundarschule zum Fach Gesellschaftslehre zusammengefasst. „Das ist eine gute Mischung, denn die Fächer gehören zusammen“, brachte Dennis Rosenstiel seine Erfahrungen als Lehrer auf den Punkt.

Von Drohnen und 3D-Druck in der Sporthalle bis zu Elektrorollern auf dem Pausenhof konnte schließlich auch in Sachen AGs am Freitag Spannendes gezeigt werden. Ebenso nicht fehlen durften die Schulsanitäter, die Streitschlichtung und die Sozialarbeit.

Was die Sekundarschule den Neuzugängen zu bieten hat, prangt in klaren Worten auf der Wand im Pausenhof: „Eine Schule für alle.“