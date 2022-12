Ein „ambitionierter Zukunftsplan“

Lüdinghausen

Trotz schwieriger Lage und einem Defizit von vier Millionen Euro wird die Stadt Lüdinghausen im Jahr 2023 die Steuern nicht erhöhen. Das kündigte Bürgermeister Ansgar Mertens bei der Etateinbringung in der Ratssitzung am Donnerstagabend an. Zugleich verwies er auf Investitionen in Höhe von 17,4 Millionen Euro unter anderem im Schulbau.