Ein Besuch im Kino

Zwei Freizeitaktionen für Geflüchtete hat die Stadt Lüdinghausen in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl in den Sommerferien angeboten. Nachdem die Ferienaktion im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freuten sich nun alle umso mehr über die Ausflüge, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zum Anfang der Ferien sind die Sozialarbeiterinnen der Stadt Lüdinghausen in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl zum Ketteler Hof gefahren. „Wir bekommen bereits im Januar Anfragen, wann es wieder zum Ketteler Hof geht“, wird die städtische Integrationsbeauftragte Lioba Sivalingam in dem Pressetext zitiert. „Ein Mädchen fragte mich unterwegs, warum wir nicht jeden Tag zum Ketteler Hof fahren können.“

Die Fahrt wurde auch in diesem Jahr durch zahlreiche Sponsoren, wie die Kirchengemeinden und die Sparkasse Westmünsterland, unterstützt. Besonders über die Spende der Familie des im vergangenen Jahr verstorbenen Kollegen Sekou Touré hat sich das Team gefreut. „Die Fahrt hätte Sekou sehr gefallen“, so Sivalingam.

Zum Ende der Ferien sind 82 Personen der Einladung ins Lüdinghauser Kino gefolgt. Einige der Kinder waren noch nie in ihrem Leben im Kino. Auch durch die Unterstützung des CineMotion-Teams, das die Eintrittskarten zu vergünstigten Preisen zur Verfügung gestellt hatte, konnte dieser Ausflug möglich gemacht werden. Für die Herbstferien sammelt das Team bereits neue Ideen, um die Ferien für die geflüchteten Kinder attraktiv zu gestalten, heißt es abschließend.