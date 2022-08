Ein Bild von einem guten Menschen

Organist Gabriel Polarczyk in Seppenrade verabschiedet

Seppenrade

„Du hast uns ein Bild gezeigt von einem guten Menschen“, so verabschiedete Pfarrer Benedikt Elshoff am Sonntag im Gottesdienst Gabriel Polarczyk aus seinem Amt als Organist in der Kirche St. Dionysius. Dieses Amt hatte er seit 2005 inne, leitete zudem den Kirchenchor und die Gruppe Taktlos.

Von Michael Beer