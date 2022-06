Ein buntes Zeichen für den Frieden

Die künstlerisch verzierten Mauerstücke vor der Polizeiwache, inklusive der immer wieder neu gestalteten lebendigen Leinwand, sollten noch lange nach ihrer Einweihung im Oktober 2020 die zeitlosen Ideale des Mauerfalls weitertragen. Am Dienstagnachmittag wurde nun deutlich, dass dies der Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden, die das von Bürgerstiftung und Stadt Lüdinghausen unterstützte Projekt realisiert hat, noch immer gelingt. Gemeinsam mit der Migrationsberatung der Stadt, dem Team von Lüdinghausen Marketing sowie dem brasilianischen Streetart-Künstler Marcos Rodrigo Neves alias „Wark da Rocinha“ wurde die Kreativwand am Mahnmal zum Zeichenuntergrund für junge Pinselschwinger, egal ob aus der Ukraine oder aus Syrien.

Jeder soll sich in Lüdinghausen zurechtfinden

„Die Kinder sind bunt gemischt und das ist uns sehr wichtig“, erklärte Lioba Sivalingam von der städtischen Migrationsberatung. Aktionen wie diese machen für sie klar: „Jeder soll sich in Lüdinghausen zurechtfinden.“ Gemeinsam mit Eltern und Organisationsteam wurde die Wand dann unter der fachkundigen Anleitung von Neves und seinem Freund und Dolmetscher, dem Wahlbrasilianer Dirk Böse, gestaltet. Dabei dominierten mit gelb und blau natürlich die beiden Farben, die mit Blick auf die Botschaft des Mahnmals wohl kaum aktueller sein könnten.

Arbeit mit Kindern ist Herzensangelegenheit

Warum die Arbeit mit Kindern für „Wark“ eine Herzensangelegenheit ist, erklärte Böse: „Das ist ganz genau die Intention der Kunstschule in Rio.“ Dort ermöglicht Neves Kindern in der Favela Rocinha eine Weiterentwicklung ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Kein Wunder also, dass er auch am Dienstag wieder den jungen Künstlern mit vollem Einsatz zur Seite stand. Das Mahnmal und den dargestellten Drang nach Freiheit und Frieden auf diese Weise stets mit neuem Leben zu füllen, ist natürlich ganz im Sinne der Arbeitsstelle. „Es ist wirklich schön“, freute sich Roland Grund, Organisator des Mauerstückeprojektes, über das multikulturelle Treiben an der Kreativwand und fand klare Worte: „Genau das war damals unser Ziel.“