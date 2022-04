Ein Container voll mit Hilfsgütern

Dankbarkeit erleben die Mitglieder von „Hilfe für Senegal“ überall, wo sie im westafrikanischen Land aktiv sind. „Aber diese Ehrung hat uns doch sehr bewegt“, berichtete Gudula Gotzes, Vorsitzende des Vereins aus Lüdinghausen, nach ihrem jüngsten Einsatz. In Touba Toul wurde den Vorstandsmitgliedern als Dankeschön für das langjährige Engagement in der Kommune die Ehrenbürgerschaft verliehen. Unter anderem hatte „Hilfe für Senegal“ den Ausbau der Krankenstation organisiert – auch mit einer kräftigen Geldspritze durch den Sponsorenlauf am St.-Antonius-Gymnasium.

Schultafeln sind Mangelware

13 Mitglieder waren jetzt wieder im Senegal, um zwei Wochen lang die Projekte zu begleiten und Hilfsgüter zu verteilen. Die Spenden waren bereits per Container angeliefert worden: zehn Tonnen an Schulmöbeln aus der Ostwall- und Astrid-Lindgren-Schule, medizinische Geräte, Brillen, Rollstühle, Schreibtische für Schulen und viele andere Dinge, die im Senegal Mangelware sind. Darunter auch zwölf Tafeln, die zur Schule in Babak transportiert wurden. Albert Guntermann hatte sie organisiert. Nur die wenigsten Klassen verfügen über Tafeln, normalerweise wird auf die kahle Wand geschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Apropos Babak: Begeistert waren die Mitglieder von „Hilfe für Senegal“ über die Entwicklung des Schulgartens, der unter anderem durch das Engagement der heimischen Soroptimistinnen angelegt worden war. In Eigeninitiative der Eltern und Einwohner wurde der Garten jetzt noch einmal erweitert. Das ermöglicht sogar den Verkauf der Produkte und trägt damit zur Finanzierung des Projektes bei.

Damit die Klassenzimmer nicht dunkel bleiben müssen, wurde an der Schule in Diassap, die von den Rotariern Coesfeld/Baumberge unterstützt wird, eine Photovoltaikanlage installiert. Genau wie am Kinderheim, das von Steffi Schwenkel in privater Initiative geführt wird.

Abgeschlossene Projekte

Auf dem Programm standen auch Besuche der abgeschlossenen Projekte. So schauten sich die Mitglieder die drei Brunnen an, die in den vergangenen Jahren finanziert wurden. Positiv entwickelt haben sich auch die Bäume, die 2018 und 2019 von den Lüdinghausern finanziert wurden.

Seit einigen Jahren bittet „Hilfe für Senegal“ um Spenden in Form von Reis. 2022 wurde das Ziel, 1000 Säcke Reis zu finanzieren, wieder geschafft. Ein Teil der Spenden ging nun an die Ärmsten der Armen: Menschen, die auf der Müllkippe von Thiés nach verwertbaren Dingen suchen und davon ihren Lebensunterhalt bestreiten, wurden mit 25 Säcken bedacht. Weitere Spenden gingen unter anderem an ein Straßenkinder-Projekt, an ein Waisenhaus in Embour sowie an die Familien der Schulpatenkinder.

Bewegende Szenen erlebte Dr. Ouadie El Makh­toum. Erstmals begleitete der Hautarzt aus Dülmen einen Arbeitseinsatz von „Hilfe für Senegal“ und führte Hunderte von Untersuchungen und kleinere Operationen durch.

Bewohner machen weiter

„Die Reise hat sich wieder gelohnt“, bilanzierte Gudula Gotzes. Besonders freute sich der Vorstand, dass viele Projekte, die vom Verein angestoßen und finanziert wurden, in Eigenregie von den Bewohnern weiterentwickelt wurden. „So soll es sein.“