Ein echter Gockel auf dem Kreisel

Eine Skulptur des Künstlers Alfred Gockel wurde am frühen Donnerstagmorgen am Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße aufgestellt. Es ist das erste Kunstobjekt des Lüdinghausers, das im öffentlichen Raum seiner Heimatstadt zu sehen ist.

Da mögen sich am frühen Donnerstagmorgen so einige Autofahrer verwundert die Augen gerieben haben. War doch der Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe von Bruno Kleine und Edeka nur halbseitig befahrbar. Zudem stand ein mächtiger Kran auf der Straße und hievte eine stählerne Skulptur in die Mitte des Kreisels. Zwei Tonnen schwer und vier Meter hoch wird das Objekt künftig ein Blickfang sein für all jene, die dort eine halbe oder gar ganze Runde drehen.