Ein Hauch vom Orient im Ortskern

„Nanu, was passiert denn da?“ – das hat sich zuletzt wohl so mancher Passant gefragt, als er durch Lüdinghausens Mühlenstraße schlenderte. Jetzt lüften die Verantwortlichen das Geheimnis: Im Schatten der St.-Felizitas-Kirche entsteht mit dem „ZAID“ ein Gastronomiebetrieb, der laut des Inhabers einer „Mischung aus Bistro, Kaffeehaus und Bar“ gleicht.

So mancher Passant hat sich wohl zuletzt beim Vorbeigehen gewundert und gefragt: Was tut sich denn am St.-Felizitas-Kirchplatz? „Da wurde zunächst unter der alten Platane gebohrt“, informiert Pastoralreferent Michael Kertelge in einem Pressebericht. „Anschließend wurde ein tragfähiges Gerüst aufgebracht. In den letzten Zügen sind die Arbeiten am Bodenbelag, dem Windschutz und den bepflanzten Kästen.“ Und dann formuliert er den entscheidenden Satz: „Demnächst soll es losgehen mit der neuen Außengastronomie.“