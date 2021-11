Ein kugelrundes Jubiläum

Zum 50. Mal fand in den vergangenen Wochen die Kegelbahnmeisterschaft, in der Gaststätte Schwenken statt. 14 Kegelclubs gingen an den Start, die Siegerehrung fand jetzt statt, dabei wurden die besten Kegler ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Seniorenwertung siegte Klemens Döpper, Platz zwei belegte Jens Gebhardt, der dritte Rang ging an Josef Dagge. Alle drei starteten für den Club „Loat Goan“.

In der Damenwertung ging Platz eins an Petra Bagitt, Platz zwei an Diana Günter und Rang drei sicherte sich an Melanie Laufenberg. Die Damen sind alle Mitglieder des Clubs „Half Patt“, der auch in der Wertung der Gemischten Clubs den ersten Rang erreichte.

In der Herren-Einzelwertung siegte Karl Ebing (Die Sinnlosen), vor Klaus Schwenken (Laß Knacken), Platz drei belegte Daniel Krüskemper (Justys). Neuer Bahnmeister in der Clubwertung der Herren ist „Laß Knacken“, ein knapper Sieg mit fünf Holz Vorsprung vor dem Vorjahressieger „Die Sinnlosen“. Auf dem dritten Rang und somit mit auf dem Treppchen lag der Club „Loat Goan“.

Der Pokal für die meisten „Neunen“ ging an die „Justys“. Die Rote Laterne und auch den Pumpenpokal hat der Club „KC Möwe, mit nach Hause genommen. Der ausrichtende Club „Die Sinnlosen“ hatte zusammen mit dem Wirt Heiner Schwenken eine Tombola mit interessanten Preisen für die Clubs vorbereitet. Anschließend wurden die Erfolge der Clubs gemeinsam gefeiert.