„Ein Lächeln ist international“

Ein paar unbeschwerte Stunden im Klutensee-Bad, um zu entspannen und die schrecklichen Bilder der Flucht für diese Zeit etwas aus dem Kopf zu bekommen. Genau darum geht es Uli Rietmann, die Schwimmstunden für Ukrainer im Lüdinghauser Schwimmbad gibt. „Beim ersten Termin haben sich bereits 17 Flüchtlinge angemeldet für das zweite Schwimmen, das jeweils Samstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr stattfindet, sind es bereits 40 Personen“, erläutert Rietmann erfreut

Das Angebot konnte zunächst mit einer 500-Euro-Spende an den Start gehen, weitere 500 Euro für die Schwimmstunden sind nun bei einem Verkaufsstand am Hofladen der Rosendorf Alpakas von Familie Lohmann in der Bauerschaft Ondrup zusammengekommen.

„Wir wollten im Zuge des ersten Wandertages in Seppenrade am vergangenen Wochenende unbedingt Spenden für die ukrainischen Flüchtlinge sammeln. Dass bei unserem Kuchenverkauf aber so viel Geld zusammenkommt, das haben wir gar nicht erwartet“, freut sich Julia Lohmann. „Damit das Geld auch für die Flüchtlingsarbeit hier im Ort eingesetzt wird, kam uns sofort Uli Rietmann in den Sinn“, ergänzt ihr Mann Christoph Lohmann. Rietmann freut sich über diese Spende, denn damit kann sie den Flüchtlingen in den schweren Zeiten ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. „Und das ist international, das versteht man auch über alle Sprachbarrieren hinweg“, sagt sie. Gastfamilien können die Flüchtlinge unter 0152/ 55 28 90 90 bei Uli Rietmann anmelden.