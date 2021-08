Das Wirken des Lüdinghauser Architekten Prof. Herbert Pfeiffer ist Thema der aktuellen Ausstellung des KAKTuS Kulturforums. Bei der Vernissage am Sonntag in der Burg Lüdinghausen würdigte Prof. Björn Kaiser aus Hannover seinen „akademischen Lehrer“. Die Werkschau firmiert unter dem Titel „Ein Leben für die Architektur“.

Das KAKTuS Kulturforum widmet seine jüngste Ausstellung dem Wirken des Architekten Prof. Herbert Pfeiffer (kl. Foto l.). Die Vernissage am Sonntag bescherte der Burg Lüdinghausen ein volles Haus.

Mit einer Premiere der besonderen Art eröffnete das Kunst-Team des KAKTuS Kulturforums am Sonntag seine neue Ausstellung in der Burg Lüdinghausen. Zum ersten Mal widmet der Verein eine Ausstellung der Baukunst, und mit Prof. Herbert Pfeiffer steht ein Architekt im Mittelpunkt, der in Lüdinghausen viele Spuren hinterlassen hat. „Ein Leben für die Architektur“ lautet der Untertitel der Ausstellung zu Pfeiffers Lebenswerk und Bürgermeister Ansgar Mertens betonte: „Viele können sich Lüdinghausen gar nicht mehr ohne ihren architektonischen Impulse vorstellen.“