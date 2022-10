Karlheinz Molkenthin hat zwei große Lieben: seine Frau Annemarie – und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Der frühere Kreisgeschäftsführer hat sich seit eh und je für „seinen“ Verein sowohl ehrenamtlich als auch hauptberuflich stark gemacht. Heute feiert der Lüdinghauser seinen 85. Geburtstag. Und erinnert sich an allerhand Anekdoten aus seiner aktiven Zeit.

Wenn Karlheinz Molkenthin zurückblickt und selbst eine Bilanz ziehen soll, fällt ihm das nicht schwer: „Ein Leben fürs Rote Kreuz“. Der Lüdinghauser, der heute (29. Oktober) seinen 85. Geburtstag feiert, lehnt sich in seinem Sessel zurück. Zufrieden schaut er sich einen alten Zeitungsartikel an, der vor ihm auf dem Wohnzimmertisch liegt. Es geht um ihn. Und um eine seiner zwei großen Lieben: das Deutsche Rote Kreuz (DRK). „Er hätte mit einer Rotkreuz-Fahne zum Traualtar gehen sollen“, sagt seine Frau Annemarie, seine andere große Liebe, mit der er seit 1965 verheiratet ist. Sie sitzt neben ihrem Mann in einem separaten Sessel und lacht.