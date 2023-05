Spargelernte – ein Selbstversuch

Die Wolkendecke gefällt sich als Sphinx. Völlig undurchschaubar und unentschlossen, ob sie sich öffnen oder aber weiter verdichten wird. Sei’s drum. Spargel lässt sich auch bei Regen ernten. Die Temperaturen entscheiden über das Wachstum. Und da die gegenwärtig bei 17 Grad liegen und die Pflanzen unter der schwarzen Folie wahrscheinlich mit wohligen 20 Grad beglücken, sind alle neun Spargelstecher seit 8 Uhr auf den Feldern beschäftigt. Sie arbeiten in zwei Teams, und wenn sie ihr Tempo halten, werden sie bis zum Abend einige Kilometer Anbaufläche abgeerntet haben. 20 Kilo Spargel in der Stunde, macht zusammen nach neun Stunden 180 Kilo als Tagesausbeute. Alle Achtung!

50 Meter von den Männern entfernt zeigt Benedikt Böcker seiner Tagespraktikantin im Schnelldurchlauf, wie Spargel fachgerecht gestochen wird. Ihr persönlich wäre ein größerer Abstand zu den Profis lieber gewesen. Muss ja nicht gleich jeder sehen, dass sich hier ein Greenhorn an die Arbeit macht. „Sehen Sie?“, fragt der 31-Jährige, der mit seiner Mutter den Forstmannshof in Lüdinghausen leitet, und schaufelt dabei mit zwei Fingern Erde zur Seite. Die Stange, die eben etwa einen Zentimeter aus dem Damm lugte, ist nun so freigelegt, dass der Wuchs erkennbar ist. Gerade und mit statt­lichem 16-Millimeter-Durchmesser. Klasse 1, wenn nicht alles täuscht. „So“, erklärt der Landwirt weiter, „und jetzt fahren Sie mit dem Spargelmesser nach unten und schneiden den Spargel.“ Idealerweise schräg angesetzt. Böcker mustert die Stange, die er gerade geschnitten hat, und legt sie zur Seite. „Und jetzt Sie.“

Budeln, buddeln, buddeln

Okay. Wie war das? Buddeln, klar. Die Praktikantin streift die Arbeitshandschuhe über und gräbt ihre Hände in den Erdwall. „Mit zwei Fingern“, korrigiert der Experte. Ach ja, richtig. Die Zeige- und Mittelfinger beider Hände wühlen sich durch den Damm und schleudern Erdklumpen auf den Boden. „Machen Sie das besser seitlich“, empfiehlt Böcker. „Dann bleibt die Erde auf dem Damm.“ Stimmt, das ist natürlich viel praktischer, der Krater muss ja schließlich auch wieder geschlossen werden. Nun gut. Jetzt also das Messer nah an der Spargelstange in den Boden führen und schneiden. Moment, wie denn jetzt am besten? Wo ist denn nur der optimale Schnittpunkt? Und was ist das da, was sie gerade mit dem Spargelmesser berührt? Die Stange? Der 31-Jährige hat eben erklärt, dass die Technik der Schlüssel zum Erfolg ist und ein falsch angesetztes Messer die Pflanze schnell zum Salat zerlegt. Und das also ist jetzt ... „Genau“, sagt Böcker. „Sie machen da gerade Salat.“ Soll nicht wieder vorkommen. Kommt es aber ... Der Spargelanbauer beweist Engelsgeduld mit seiner Tagespraktikantin.

Manole Petru ist der Vorarbeiter der vier Männer, die mit ihren Spargelspinnen schon viel ­näher gekommen sind. Petru arbeitet in der sechsten Saison auf dem Forstmannshof und führt das Leben eines Ernte-Nomaden. Petru ist elf Monate im Jahr genau dort, wo Saisonkräfte in der Landwirtschaft gebraucht werden. Er pflückt Äpfel in Italien, erntet Weintrauben am Rhein und Spargel in ­Lüdinghausen. Einen Monat im Jahr genießt er das Leben in seinem Haus in Rumänien. ­Petru klaubt sein Handy von der Ablagefläche gleich neben der Kiste für den Spargel und wischt so lange auf dem Display seines Smartphones, bis er die Fotos gefunden hat, die er seinem Chef gern zeigen möchte. „Hier“, sagt er und reckt Böcker das Handy entgegen. „Televizor“, sagt er und wirkt stolz. „Wow“, kommentiert der studierte Landwirt. „Der ist auf jeden Fall größer als meiner.“ Auf den nächsten Fotos sind die Räume des Hauses zu sehen, in dem Fliesen das entscheidende Gestaltungsmerkmal sind. Die Küche in Rot-Weiß, das Wohnzimmer in Grün-Weiß und das Bad in Blau-Weiß. Klare Kante Fliesen.

Die Tagespraktikantin versucht, Spargel zu ernten Foto: Benedikt Böcker

Elf Monate Saisonarbeit in Europa

Manole Petru zieht am Startband seiner Spargelspinne und setzt sie damit in Bewegung. Der Erfinder hat sich seine Erfindung hoffentlich patentieren lassen. Die Spinne erleichtert die Arbeit erheblich. Sie hebt die Folie an und lässt sie beim Weiterfahren wieder auf den Damm gleiten. Obendrein bietet sie Platz für die Kisten. Bleibt also nur noch das Stechen. Und das ist nach wie vor nichts für Zauderer. „Um das eine Saison lang zu schaffen, muss man durchtrainiert sein“, sagt Böcker. Er selbst würde an seine Grenzen stoßen. „Mit 1,91 Meter bin ich viel zu groß.“ Der durchschnittliche Spargelstecher ist ein 1,70-Meter-Mann.

„ Um das eine Saison lang zu schaffen, muss man durchtrainiert sein. “ Benedikt Böcker

1,70 Meter: Die kann die Tagespraktikantin locker unterbieten und verfügt damit über physiognomische Vorteile. Neben ihr liegt ihre bisherige Ernte, der sie, es lässt sich nicht leugnen, übel mitgespielt hat. Ein weiterer Schnitt. Ärgerlich, wieder zu früh angesetzt und den Spargel zum Kleinwuchsgemüse degradiert. Dafür wird der Krater jetzt fachgerecht mit Erde geschlossen. Die Praktikantin klaubt mit der Kelle Erde vom Boden, fährt damit über den Damm und klopft mit Nachdruck auf den Wall. Denn – das hat sie eben von Benedikt Böcker gelernt – wenn das Einstichloch gut verschlossen ist, kann sich der nachwachsende Spargel mit einem Riss auf dem Damm an­kündigen. „Und dann hat er die beste Qualität“, doziert sie. Beim Stechen – das lässt sich nicht beschönigen – herrscht jede Menge Luft nach oben. Aber theoretische Kenntnisse sind doch auch nicht zu verachten. Oder ...?

Erde beiseiteschieben, mit dem Messer den richtigen Schnittpunkt finden und – zack:

So schwer kann Spargelstechen gar nicht sein. Ist es aber doch.