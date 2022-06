Ein Oberst schießt sich zum König

Seinen gezielten Treffer, mit dem er sich um 13.50 Uhr am Samstag zum neuen Schützenkönig in Aldenhövel krönte, kommentierte Hubert Resing kurz und knapp: „Ich habe fertig.“ Das anschließende Schützenfest war nach vier Jahren Pause dagegen alles andere als kurz und knapp.

Nach der vierjährigen Wartezeit auf das nächste Schützenfest ging es am Wochenende in Aldenhövel endlich wieder heiß her. Von der zahlreichen Beteiligung an den Veranstaltungen bis zur euphorischen Stimmung wurde dabei immer wieder klar: Schützen und Publikum hatten das Ringen um die Königswürde nach der langen Durststrecke vermisst.