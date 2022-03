Ein schockierender Anruf

Polizei greift in letzter Sekunde ein: 74-Jährige wäre beinahe Betrügern auf den Leim gegangen

Lüdinghausen

Mit sogenannten „Schockanrufen“ versuchen Betrüger an Geld zu kommen. In der Steverstadt wäre jetzt eine 74-Jährige fast Opfer solch eines Betruges geworden. Nur das beherzte Eingreifen einen Bekannten und der Polizei konnte verhindern, dass die Frau Geld und Schmuck an die Täter übergeben konnte. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Von Marion Fenner