Musikschulkreis Lüdinghausen: Ein Tag im Zeichen der Musik

Zwei Jahre sind vergangen, seit sich der Musikschulkreis Lüdinghausen in vollem Umfang der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Dementsprechend groß war der Andrang in der Villa Westerholt, wo Orchester und Ensembles musizierten und die Lehrer der Musikschule für Fragen zur Verfügung standen. Natürlich durfte dabei auch der direkte Kontakt mit den Instrumenten nicht fehlen und so machte so mancher junge Besucher erste Erfahrungen mit Trompete, Cello oder Harfe.

