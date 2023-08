Ein „Überzeugungstäter“ in Sachen Glauben

Vor 25 Jahren wurde Benedikt Elshoff zum priester geweiht. Seit 2012 ist er Pfarrer in der katholischen Kirchengemeidne St. Felizitas. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er über seinen Glauben und über die Umbrüche in der Kirche. So kann er sich durchaus das Ende des Zölibats wie auch das Priesteramt für Frauen vorstellen.

„Kirche im Umbruch“ – mit diesem Schlagwort sei er schon aufgewachsen, sagt Benedikt Elshoff. Vor 25 Jahren ist der gebürtige Klever zum Priester geweiht worden, seit 2012 ist er Pfarrer der Kirchengemeinde St. Felizitas. Seine Entscheidung, zu der er noch immer unverbrüchlich stehe, erklärt er so: „Ich bin Priester geworden, weil ich an Gott glaube.“ Er glaube an die Auferstehung und predige gerne, lege für seinen Glauben Zeugnis ab. „Es wäre eine Katastrophe, wenn ich plötzlich nicht mehr glauben würde“, sagt der 55-Jährige, der sich in Sachen Glauben als „Überzeugungstäter“ bezeichnet.