Ein zweifaches Halleluja

Das Vokalensemble Crescendo unter der Leitung von Regionalkantor Thomas Kleinhenz lädt zu dem Chor- und Orgelkonzert „Soulful Celebration“ ein. Es findet am Sonntag (12. Februar) um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas in Lüdinghausen statt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um eine Spende für die Kirchenmusik in St. Felizitas gebeten.

Auf dem abwechslungsreichen Programm steht unter anderem das berühmte „Halleluja“ aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel, welches gleich zweifach erklingen wird. Denn dem Original aus dem Jahr 1741 wird eine Neuinterpretation in Form eines modernen Gospel-Arrangements gegenübergestellt. Darüber hinaus erklingen anspruchsvolle, teils mehrchörige Motetten, Chorwerke und Spirituals aus verschiedenen Jahrhunderten, kündigen die Organisatoren an.

Dabei werden einige selten aufgeführte, zumeist zeitgenössisch romantisierende Kompositionen zu hören sein. Vor allem die Komponisten der englischen Moderne wie John Rutter, Philip Stopford und Karl Jenkins treffen mit ihren Chorwerken dabei den aktuellen Zeitgeschmack.

Von Karl Jenkins wird Kantor Thomas Kleinhenz auch das bekannte „Palladio“ auf der Orgel spielen. Weitere Werke von Théodore Dubois sowie Spiritual-Bearbeitungen ergänzen das kurzweilige Programm.

Mit außergewöhnlichen Auftritten und einem umfangreichen geistlichen Repertoire, das hauptsächlich der A-cappella-Literatur entstammt, habe sich das Vokalensemble Crescendo in der Region einen Namen gemacht, heißt es in dem Text. Darüber hinaus unternahm der Chor Konzertreisen durch ganz Deutschland und unter anderem nach Sardinien, England, Ungarn sowie nach Taverny und Paris in Frankreich. Mit dem aktuellen Programm wird das Vokalensemble Crescendo im Herbst eine Konzertreise nach Workington in England antreten.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.kirchenmusik-felizitas.de sowie www.vokalensemble-crescendo.de.