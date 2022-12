Bruder Lothar berichtet über Gefängnisinsassen in Liberia

Zwischen 2016 und 2018 war Bruder Lothar Wagner schon einmal in Liberia tätig. Dort unterstützte er Kinder und Jugendliche, die auf Friedhöfen leben müssen. Derzeit ist er wieder in dem westafrikanischen Land. Im Vordergrund seiner Arbeit steht jetzt jedoch die Verbesserung der Situation von Menschen im Staatsgefängnis in der Hauptstadt Monrovia.

Foto: Don Bosco Mission Bonn