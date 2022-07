Eine echte Eisdiele öffnet ihre Pforten

An den kommenden Tagen droht auch in Lüdinghausen eine Hitzewelle. Darauf haben sich die Seniorenheime mit verschiedenen Angeboten und Vorsichtsmaßnahmen vorbereitet.

In den kommenden beiden Tagen soll das Thermometer auch in unseren Breiten bis nah an die 40-Grad-Grenze hochschnellen. Diese Temperaturen sind Gift für den Kreislauf und belasten vor allem auch ältere Menschen. Die Verantwortlichen in den heimischen Altenheimen bauen da vor.