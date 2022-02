Historisches Armenhaus soll im Rosengarten neue Heimat finden

Seppenrade

Die erste Erwähnung findet das Armenhaus im Rosendorf im Jahr 1777. Seither hat es vielen Menschen in Not Unterschlupf gewährt. Seit vielen Jahren steht es leer, droht zu verfallen. Eine Initiative Seppenrader Bürgerinnen und Bürger will es retten und in den Rosengarten umsiedeln.

Von Arno Wolf Fischer