Eine Tour mit vielen Erlebnissen

Bärbel und Stefan Ettmann haben nach 2020 Kilometern Rom erreicht. Nach ein paar Tagen Sightseeing kommen sie am Donnerstag (30. Juni) nach Lüdinghausen zurück.

Mitte Mai sind Bärbel und Stefan Ettmann Richtung Rom aufgebrochen – mit dem Rad. Längst haben sie nach 2020 Kilometern die Ewige Stadt erreicht und dort einige spannende Tage verbracht. Heute kehren die beiden Lüdinghauser in die Steverstadt zurück. Nachdem sie Deutschland und Österreich verlassen hatten, berichtet Bärbel Ettmann, machten sie Boxenstopps unter anderem in Meran und später in Verona. Dort habe ihnen vor allem das antike römische Amphitheater gefallen. „Aber es gab leider noch keine Opernaufführung“, stellt die Lüdinghauserin mit Bedauern fest.

Ein besonderes Erlebnis sei Siena gewesen. Diese Stadt haben sie einmal mehr begeistert. Weiter sei es nach Florenz gegangen. Von dort ging es auf einem alten Pilgerweg, dem Via Francigena, fast bis nach Rom. Die Zeitspannen von sieben Wochen sei doch großzügig bemessen gewesen, habe aber die Möglichkeit geboten, kleine mittelalterliche Städte kennenzulernen.

Auf dem Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe von Stadt und Deutsch-Polnischer Gesellschaft seien gut 1000 Euro eingegangen. Dafür hat das Ehepaar auf seiner Tour gesammelt.