Einen Drink ohne Alkohol, bitte!

Er war ein Novum – und wird wohl eine Wiederholung nach sich ziehen: Der Projekttag zur Alkoholprävention an der Sekundarschule kam bei den Neuntklässler super an. Sie rätselten, drehten Videos, gestalteten Plakate, mixten und tranken alkoholfreie Drinks.

Schüler, die während der Unterrichtszeit Getränke in knalligen Farben aus Bechern mit Strohhalm, Schirmchen und Limettenscheibe am Rand schlürfen? An der Sekundarschule war das am Donnerstag möglich – und sogar gewünscht. Denn: „Die Cocktails sind alle alkoholfrei“, betont Tim Stucke. Vier Varianten standen zur Wahl. Und alle schmeckten augenscheinlich. „Die Schüler sollen merken, dass es auch leckere Getränke ohne Alkohol gibt, die sie den Sommer über genießen können“, erklärt der Schulsozialarbeiter. Seine Station mit der – von Jugendlichen selbst gebauten – Bar war eines von zwölf völlig verschiedenen Angeboten während des Projekttags zur Alkoholprävention für den Jahrgang neun.