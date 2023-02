Einig nur über dramatische Lage

In einem Punkt waren sich die Kommunalpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend in Sachen Mietwohnungsbau einig: Die Lage ist prekär. Es fehle nicht nur an bezahlbarem, es fehle überhaupt an Wohnraum. Die Situation sei „dramatisch“, gestand Bernhard Möllmann. Dem Antrag von SPD und Grünen, die Stadt möge eine eigene Wohnungsbaugesellschaft (WBG) auf den Weg bringen und dafür 500.000 Euro in den Haushalt 2023 einstellen, mochte der CDU-Fraktionssprecher dann aber doch nicht folgen. Schließlich sei ja schon die Wohnbau Westmünsterland in der Stadt aktiv. „Die hat das Know-how und kompetente Leute. Wir würden Schiffbruch erleiden“, lautete seine Einschätzung.

