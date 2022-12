Die Lichterfahrt der Landwirte aus Lüdinghausen und Seppenrade am Sonntag (11. Dezember) kann stattfinden. Es sei eine Einigung mit dem kreis erzielt worden, so der Lüdinghauser LOV-Vorsitzende Max Pröbsting.

In einigen Kommunen des Kreises wurden die adventlichen Lichterfahrten der Landwirte vom Kreis Coesfeld verboten. In Lüdinghausen und Seppenrade findet sie allerdings am Sonntag (11. Dezember) statt. „Wir haben eine Einigung mit dem Landrat erzielt“, freut sich Max Pröbsting, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Lüdinghausen. Gemeinsam mit den Landwirten in Seppenrade sowie den beiden Landjugendvereinigungen soll das Ganze über die Bühne gehen.