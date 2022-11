Wieder Wirbel ums Dauerwohnen in Wochenendhäusern

Für die einen ist sie seit Jahrzehnten ihr Zuhause, den anderen ist sie ein Dorn im Auge: die Wochenendhaussiedlung in Emkum. Laut Nachbarn aus der unmittelbaren Umgebung machen die Bewohner, „was sie wollen“. Anbauten unterschiedlicher Art und Größe, auf Wiesen und in Wäldern (dauerhaft) gelagerte (Grün-)Abfälle, Hundekot auf Privatgrundstücken, Trampelpfade quer durch die Natur, menschliche wie tierische Fußspuren auf bestellten Feldern: Augenscheinlich missachten viele Anwohner so manche Regeln. Und auch das Verbot des Dauerwohnens wird offensichtlich von vielen Grundstücksbesitzern einfach ignoriert. Und das teilweise seit Jahrzehnten, berichten Nachbarn im Gespräch mit den WN. Ihre Namen möchten sie nicht in der Zeitung lesen.

