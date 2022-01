Energie kommt aus Norwegen

Ab diesem Jahr stehen die Zeichen im St.-Marien-Hospital auf Ökostrom – und zwar für das gesamte Krankenhaus. Denn der Klimaschutz als relevantes Thema ist längst angekommen. „Das St. Marien-Hospital wird seit dem 1. Januar 2022 komplett mit Ökostrom versorgt“, wird Johannes Beermann, Pflegedirektor und Leiter der neu gegründeten Klimaschutz AG im Krankenhaus, in einem Pressetext zitiert. „Das führt zu einer Einsparung von 146 Tonnen CO 2 im Vergleich zum vergangenen Jahr. Es entspricht dem Strombedarf von 220 Drei-Personen-Einfamilienhäusern.“

Das Ziel werde künftig sein, verstärkt wirksame Klimaschutzmaßnahmen in die Arbeitsabläufe zu integrieren, „denn Krankenhäuser sind ernstzunehmende Wirtschaftsbetriebe“, so Beermann, „daher haben wir als Teil des Gesundheitswesens den Klimaschutz im Fokus und bemühen uns um eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie.“ Im Bereich der Digitalisierung wurden im St.-Marien-Hospital einige Maßnahmen angestoßen, wie beispielsweise die Ausstattung des gesamten Klinikums flächendeckend mit WLAN. Das legt den Grundstein für Projekte zur Förderung der Patientenversorgung unter anderem mit der digitalen Patientenakte und damit auch zur Gestaltung nachhaltiger, ökologischer Arbeitsplätze. „Die digitale Patientenakte wird den Papierverbrauch im Hospital deutlich reduzieren“, so Beermann.

Wasserkraft aus Skandinavien

Der ökologisch positive Schritt, künftig die Versorgung nur noch mit Ökostrom zu gewährleisten, garantiere nicht nur wirtschaftliche Einsparungen von mehreren Tausend Euro im Jahr, sondern verringere auch den ökologischen Fußabdruck des Hospitals. Der Ökostrom im Krankenhaus wird aus Wasserkraft in Norwegen gewonnen. Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien wie Windkraft und Solarenergie ist Wasserkraft unerschöpflich, zudem klimaneutral und verursacht keine ­CO 2 -Emissionen. Außerdem ist Wasserkraft größtenteils unabhängig von Wetter und Zeit und hat einen hohen Wirkungsgrad.

„Norwegen ist Europas größter Produzent von Wasserkraft“, erläutert Beermann, „was nicht zuletzt an den weiten Landschaften liegt. Das sind beste Voraussetzungen zur Gewinnung von Strom aus Wasserkraft. Der Ökostrom im St.-Marien-Hospital wird zu hundert Prozent aus norwegischer Wasserkraft gewonnen, was unserer Klimaschutzvision natürlich sehr zuträglich ist.“ Die Stromnetze Norwegens und Deutschlands sind über ein mehr als 600 Kilometer langes Kabel direkt verbunden, mit Hilfe dessen der Strom aus Wasserkraft direkt in das deutsche Stromnetz eingespeist werden kann. Umgekehrt kann der in Deutschland zu viel erzeugte Strom aus Windenergie in das Stromnetz von Norwegen geleitet werden.

Auch die Mitarbeitenden im Krankenhaus können sich klimatechnisch engagieren: Seit dem vergangenen Sommer haben sie die Möglichkeit, Job-Räder zu leasen. Der Mitarbeitende sucht sich das Fahrrad aus, der Arbeitgeber least das Rad und überlässt es für einen geringen Betrag dem Arbeitnehmer. Damit werde schon ein großer Beitrag seitens der Krankenhaus-Belegschaft für den Umweltschutz geleistet.