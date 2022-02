Lüdinghauserin arbeitet in Dubai auf der Expo 2020

Alina Noël Voigt arbeitet in Dubai im „Campus Germany“ auf der Expo 2020. Über ihre Erlebnisse in dem Emirat sowie ihre Tätigkeit im Rahmen der Weltausstellung berichtet die Lüdinghauserin im WN-Gespräch. Als besonders schöne Erfahrung beschreibt sie die begeisterten Gesichter der Besucher des deutschen Pavillons.

Der Deutsche Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai ist dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Dort arbeitet zurzeit die Lüdinghauserin Alina Noël Voigt.

In Dubai findet noch bis zum 31. März die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Expo 2020 statt. Sie steht unter dem Motto „Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten“ und richtet sich an Menschen aus aller Welt. Mit dabei ist die Lüdinghauserin Alina Noël Voigt. Sie arbeitet in Dubai im „Campus Germany“. Seit August 2021 ist sie dort als Kommunikationsassistentin im Deutschen Pavillon mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen für den Bereich der Unternehmenskommunikation zuständig. Mit ihr sprach unser Redaktionsmitglied Marion Fenner.