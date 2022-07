Entscheidung längst gefallen

Die Entscheidung im Rat ist am 23. Juni gefallen. Der Auftrag zur Umsetzung ist vergeben. Neun Stellplätze für Wohnmobile werden auf dem städtischen Parkplatz an der Steverstraße entstehen. Während der Bürgermeister und die CDU wie auch die FDP zu diesem Beschluss stehen, bleiben Grüne und SPD bei ihrer ablehnenden Haltung.

