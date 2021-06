Entschleunigen beim Angeln am See

Angelsport ist mehr als nur Fische fangen. Der Vorsitzende des Fischereivereine Lüdinghausen, Ulrich Scholz, verspricht einzigartige Naturerlebnisse. Die reichen von unvergesslichen, entspannenden Morgenstunden am See bis zu einem exotischen Raubfisch am Haken.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen dazu gebracht, sich wieder mehr mit der Natur zu beschäftigen. Wandern und Radfahren boomen. Auch der Angelsport hat Zulauf erhalten, wie der Vorsitzende des Fischereivereins Lüdinghausen, Ulrich Scholz, bestätigt.

Aktiver Verein

„Wir sind immer schon ein sehr aktiver Verein gewesen, aber einige Neuzugänge hat uns die Corona-Zeit schon beschert“, sagt er. Angeln sei Naturerlebnis pur, schwärmt Scholz. „Wer frühmorgens bei Vogelgezwitscher an einem Gewässer sitzt, die Fische beobachtet, wartet, dass einer vor ihnen anbeißt, und dann noch den seltenen Eisvogel erblickt, der spürt, was Entschleunigung bedeutet“, bringt Scholz auf den Punkt, was ihn am Angelsport so fasziniert. Angler seien im Übrigen nicht in erster Linie darauf aus, Fische zu fangen. Echte Angelfreunde seien Naturliebhaber. Der Erhalt und die Pflege der Gewässer, die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen – auch in den Uferzonen – lägen ihnen am Herzen. Zudem sorgen sie dafür, dass Fische gute Laichmöglichkeiten finden. „Respekt vor den Lebewesen gehört einfach dazu.“

„ »Angeln besteht eben nicht nur daraus, stundenlang am Wasser zu sitzen.« “ Ulrich Scholz

460 Mitglieder zählt der Fischereiverein der Steverstadt aktuell. Stolz ist der Vorsitzende auf die sehr große Jugendabteilung, die sich in vielfältiger Weise engagiere. „Angeln besteht eben nicht nur daraus, stundenlang am Wasser zu sitzen.“ Die Jugendlichen hätten Nistplätze für Eisvögel gebaut, Müllsammelaktionen durchgeführt und an der Stever eine Plattform gebaut, damit Rollstuhlfahrer dort angeln können. Ökologie, Umweltschutz und Integration würden groß geschrieben, fasst Scholz zusammen. Eine enge Kooperation pflegt der Fischereiverein mit dem Biologischen Zentrum.

Geselliger Verein

Auch der Umgang miteinander ist den Mitgliedern wichtig. „Wir waren der erste Verein in Nordrhein-Westfalen, der sich offensiv gegen sexualisierte Gewalt eingesetzt und einen Lehrgang für Jugendbetreuer initiiert hat“, erklärt der Vereinschef.

Angeln müsse im Übrigen kein einsames Vergnügen sein. „Wir sind ein geselliger Verein.“ Während der Corona-Pandemie mussten zwar viele Veranstaltungen abgesagt werden, Angeln war aber dennoch möglich. „Dabei halten wir schon immer ausreichend Abstand“, ergänzt Scholz mit einem Schmunzeln. Das Einzige, was sich Scholz wünschen würde, wären mehr Mädchen und Frauen im Verein. „Wir sind immer noch sehr männerdominiert.“ Scholz empfiehlt Frauen, das Angeln einfach mal auszuprobieren.

Aalquappe angesiedelt

Der Fischereiverein hat die Obhut für alle Abschnitte der Stever im Bereich von Selm bis Senden, für den Klutensee, die Gewässer rund um die Burgen und die Altarme des Dortmund-Ems-Kanals. Karpfen, Aale, Hechte, Zander und Welse gehören zu den Fischen, die geangelt – und gegessen – werden, ebenso Rotaugen, Rotfedern und Barsche. „Wir fangen nicht nur Fische, wir siedeln sie auch an“, berichtet Scholz. „Unserem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Aalquappe wieder in der Stever lebt.“

Piranha an der Angel

Andere Fische sehen die Angler nicht so gerne in ihren Gewässern. Dazu zählen ausgesetzte Exoten, von Menschen, die ihres Aquariums überdrüssig geworden sind. „Dazu gehören auch Goldfische, die aber aufgrund ihrer auffälligen Farbe schnell Opfer von Fressfeinden werden.“ Den ungewöhnlichsten Fang, den ein Vereinsmitglied einmal aus dem Dortmund-Ems-Kanal holte, war ein Piranha. „Der hätte den Winter als Warmwasserfisch hier nicht überlebt“, betont der Experte. Ihn einfach auszusetzen, sei nicht tiergerecht.