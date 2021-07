Lüdinghausen

In der Natur lässt es sich gut entspannen. Noch besser funktioniert das, wenn eine Herde Schafe einem dabei Gesellschaft leistet. Bei einem tierischen Achtsamkeitscoaching mit Daniela Holtz in der Bauerschaft Tetekum waren die Westfälischen Nachrichten mit dabei und konnten an einer Metta-Meditation inmitten der Schafsherde teilnehmen.

Von Ann-Christin Frank