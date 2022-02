Er erfüllt die Funktion eines Vermittlers

Arbeit und Aufgaben eines Gestaltungsbeirats erläuterte Prof. Dr. Franz Pesch am Donnerstag im Bauausschuss. Er selbst gehört dem Gremium in Lüdinghausen seit 2008 an.

„Für mich war der Gestaltungsbeirat immer eine Black Box“, sagte Bernhard Möllmann zum Ende des Vortrags von Prof. Dr. Franz Pesch, der im Bauausschuss am Donnerstagabend über die Arbeit dieses Gremiums referierte. Der Architekt, der dem Lüdinghauser Gestaltungsbeirat seit 2008 angehört, habe da Licht ins Dunkel gebracht, dankte der CDU-Fraktionssprecher.

150 Gestaltungsbeiräte gebe es in Deutschland, erklärte Pesch – den in der Steverstadt seit 2005. Neben ihm sind dort die beiden Architekten Eckhard Scholz aus Senden und der Lüdinghauser Christoph Ellermann tätig. Er unterstrich den beratenden Charakter der Beiräte: „Wir vermitteln kein architektonisches Dogma.“ Vielmehr sehe er die Aufgabe in einer vermittelnden Funktion zwischen Bauherren, Kommune und Politik. Gestaltungsbeiräte bezögen klar Position, gäben konkrete Hinweise. Wichtig sei, sie frühzeitig in geplante Vorhaben einzubeziehen. „Nicht erst, wenn der Bauantrag schon gestellt ist.“ Zudem betonte er die Bedeutung von Wettbewerben.