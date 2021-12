Erfreut über die hohe Quote

Am Montagnachmittag haben die Grünen als letzte Partei im Bunde mit ihrem Ja die Ampel abgesegnet. Die WN haben dazu mit Anke Brandmeyer aus dem Sprecher-Team des Ortsverbandes der Grünen und dem Fraktionsvorsitzenden Eckard Grundmann gesprochen.

SPD und FDP hatten am Wochenende bereits ihre Zustimmung zum Ampel-Koalitionsvertrag verkündet. Am Montagnachmittag haben die Grünen als letzte Partei im Bunde mit ihrem „Ja“ die Ampel abgesegnet. Die Westfälischen Nachrichten haben dazu bei Mitgliedern der Grünen in Lüdinghausen einmal nachgefragt, wie sie zu der Abstimmung und dem Personaltableau der Grünen stehen.