Erinnerungsort für alle Angehörigen der Allerkleinsten

33 Kinder, die nicht das Licht der Welt gesehen haben, sind seit 2007 an der Ruhestätte Schmetterling beigesetzt worden. Dort findet am Dienstag (1. November) eine Gedenkfeier statt.

Jedes Jahr zu Allerheiligen und Allerseelen gedenken die Menschen ihrer verstorbenen Eltern, Angehörigen und Freunde. Nicht wenige Familien trauern um die Kinder, die als Fehlgeburten zur Welt gekommen sind, heißt es in einer Pressenotiz. Für diese Kleinsten eine Ruhestätte sowie für ihre Mütter und Väter einen Ort der Trauer zu schaffen, war Aufgabe einer Projektgruppe, die sich vor 15 Jahren gegründet hat. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und Spendenbereitschaft zahlreicher Firmen und Einzelpersonen entstand die Ruhestätte Schmetterling auf dem Lüdinghauser Friedhof.

33 Kinder sind dort seit 2007 beigesetzt worden. „Aber die Zahl der zum Beispiel zu Allerseelen an der Grabstätte aufgestellten Kerzen zeigt, dass eine viel größere Anzahl von Trauernden diesen Ort regelmäßig besucht“, schreiben die Verantwortlichen aus der Projektgruppe. In der Vergangenheit sei für die Kinder, die als sogenannte späte Fehlgeburt bezeichnet werden, eine würdige Bestattung oft nicht möglich gewesen, worunter viele Eltern noch heute litten: „Zu ihrem Gedenken laden wir nicht nur Betroffene, sondern alle, die im Beruf, als Verwandte, Freunde und Förderer des Projektes mit den Schmetterlingskindern in Berührung kamen, zu einem Gedenken ein“, heißt es weiter. Die Andacht findet am Dienstag (1. November) um 17 Uhr an der Ruhestätte Schmetterling statt. Unter dem Thema „Die unendliche Trauer“ gestaltet die Gruppe das Treffen dieses Mal mit Taizé-Liedern zum Mitsingen.

Die Ruhestätte befindet sich an der südlichen Begrenzung des Friedhofs auf der Geest und fällt durch die Skulptur „Geborgen im Kreis des Lebens“ von Gabriela May auf.