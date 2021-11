Erste Voten geben positives Signal

Dennis Sonne ist ein politischer Mensch. Seit 2011 engagiert er sich bei den Grünen, sitzt seit 2014 im Stadtrat. Jetzt peilt er den nächsten Schritt an, er kandidiert bei der Landtagswahl 2022. Die Grünen im Kreis Coesfeld haben ihn als Direktkandidaten für den Wahlkreis Coesfeld II nominiert.

Dennis Sonne will in den NRW-Landtag

Die ersten Hürden sind genommen. Die Kreismitgliederversammlung der Grünen hat Dennis Sonne bereits Ende August als Direktkandidaten für den Wahlkreis Coesfeld II bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 nominiert. Bei der jüngsten Bezirkskonferenz der Grünen wurde dieses Votum noch einmal bekräftigt. Die Landesdelegiertenkonferenz vom 10. bis 12. Dezember entscheidet dann über die Listenplätze. Und da, so der 37-Jährige, strebe er einen „aussichtsreichen Listenplatz“ an.