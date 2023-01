Erster Kunde war ein Altrocker

Otger Boll geht nach 40 Jahren Arbeit für die LBS in den Ruhestand

Lüdinghausen

Vier Jahrzehnte hat Otger Boll im Namen der LBS Immobilenkäufer bei der Finanzierung beraten und Häuser vermakelt. Am 31. Januar geht der 72-Jährige in den Ruhestand. Seine erste Finanzierung war ein ehemaliges Zechenhaus in Selm. Kunde war ein Altrocker mit Harley.