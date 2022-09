Es fehlen frische Lebensmittel

Lüdinghausen

Der Krieg in der Ukraine hat bei der Tafel Lüdinghausen für deutlich mehr Kunden gesorgt. Aufgrund der gestiegen Zahl an Flüchtlingen verhängten die Tafel Anfang Mai einen Aufnahmestopp und führte zugleich einen zweiten Ausgabetag ein. Die ehrenamtlichen Helfer sind an ihrer Belastungsgrenze.

Von Peter Werth